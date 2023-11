Deze expats gaan voor het eerst stemmen: 'Wij zijn ook deel van Nederland'

Ook Sivaram Thadigotla en Rajesh Kotireddy uit Eindhoven gaan woensdag stemmen. Beide expats hebben hun Indiase paspoort ingeleverd in ruil voor een Nederlandse en dus mogen zij ook naar de stembus. Sivaram (44) is daar mee blij: "Dit geeft ons een stem’. Hij is niet de enige. In Eindhoven kregen dit jaar 1124 nieuwkomers de Nederlandse nationaliteit. Alle 18-plussers kunnen woensdag naar het stemhokje.

Sivaram (44) woont nu vijftien jaar in Nederland. Hij kwam naar Eindhoven om voor Philips te werken. Na een uitstapje naar onder meer ASML, werkt hij nu als freelance adviseur. “Ik ga voor de eerste keer stemmen voor de landelijke verkiezingen. Voor mij is het belangrijk omdat de regering bepaalt welke kant het land opgaat." Zijn dochters van 14 en 11 zitten hier op school. Zijn vrouw werkt hier nu ook. Drie jaar geleden kreeg Sivaram zijn Nederlands paspoort. In hun huiskamer komt de geur van wierook je tegemoet. Verschillende Indiase beelden herinneren aan zijn achtergrond. “We hebben onze wortels in India. Onze ouders wonen daar nog en we gaan er elk jaar heen. Maar ik werk hier en ik maak deel uit van de cultuur. We zijn een deel van Nederland."

"Het zou wel mooi zijn als iemand uit de Indiase gemeenschap in het parlement zit."

Die verbondenheid met Nederland is groot. Met een paspoort in handen hoeft hij nu niet meer toe te kijken bij de landelijke verkiezingen. Hij mag eindelijk zijn stem uitbrengen en dat neemt hij heel serieus. Sivaram ging naar een Engelstalig verkiezingsdebat. Op internet bestudeerde hij waar de partijen voor staan. “Uiteraard zijn onderwijs voor de kinderen, gezondheidszorg, innovatie, veiligheid en het milieu belangrijk.” Maar natuurlijk kijkt hij ook speciaal naar wat partijen over nieuwkomers zeggen. “We voelen ons hier thuis. Ik zoek een partij die ons het gevoel geeft dat het hier ook een thuis is. Een expatvriendelijke partij. En dat we niet te veel belasting betalen want we betalen al veel.” Wie het met een expat over de Nederlandse politiek heeft, komt vanzelf op de expatregeling. Buitenlandse werknemers krijgen een belastingvoordeel. Sivaram vindt het jammer dat dit versoberd gaat worden. “Deze regeling is heel belangrijk. Als je hier naartoe komt, heb je veel kosten. Nederland heeft technische mensen met de juiste vaardigheden nodig. Om die hierheen te halen, heb je dit soort regelingen nodig. Anders sluit je de deuren.” Interessant vindt hij dat er dit keer ook een vrouw uit India verkiesbaar is. “Dat is voor het eerst. Ze woont hier al lang. In Nederland is er een grote Indiase gemeenschap. Het zou wel mooi zijn als iemand uit deze gemeenschap in het parlement zit.”

"Stemmen is een recht, maar ook een grote verantwoordelijkheid."

Rajesh (37) Kotireddy woont nu tien jaar in Nederland. Hij begon bij de TU/e en werkt nu bij een start-up voor zonnepanelen. Ook hij voelt zich verbonden met Nederland. “Ik lust tegenwoordig graag een bitterbal”, zegt hij. In 2019 kreeg Rajesh een Nederlands paspoort. “Het is altijd makkelijk om te zeggen dat immigranten dit en dat doen, maar als je naar de regio Eindhoven kijkt, dragen nieuwkomers veel bij. Als je bijvoorbeeld kijkt naar ASML, Philips of andere bedrijven. Je draagt als expat bij aan de maatschappij, ontwikkeling en innovatie.” Ook hij bestudeert de verkiezingsprogramma’s flink. “Ik vind een inclusieve maatschappij belangrijk. Dat iedereen gelijk is. Ook kijk ik niet alleen naar het nu, maar vooral naar een duurzame toekomst. Schone energie. Stemmen is een recht, maar het is ook een grote verantwoordelijkheid om de juiste man of vrouw te kiezen. Nu kunnen we onze stem laten horen."

Foto: Rogier van Son.