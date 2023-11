Politie vindt dode man in een huis in Eindhoven

In een woning aan de Dammestraat in Eindhoven heeft de politie een overleden man gevonden. De politie ging poolshoogte nemen na een melding, aldus de politie. Inmiddels is duidelijk geworden dat er geen sprake is van een misdrijf. Volgens de politie is onderzoek afgerond.

De Forensische Opsporing deed sporenonderzoek in het huis. "We zijn daardoor erg zichtbaar aanwezig, vandaar dat we het ook op sociale media hebben gedeeld", zei een woordvoerder van de politie eerder tegen Omroep Brabant. Over de doodsoorzaak wordt alleen gezegd dat er geen sprake is van een misdrijf. Over hoe lang de man in de woning lag, is niets bekendgemaakt.

(foto: Dave Hendriks / SQ Vision)