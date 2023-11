10.000 mensen hebben Teun Toebes' film over ouderen met dementie gezien

De film ‘Human Forever’ van Teun Toebes uit Best is bekroond met de ‘Kristallen Film Award’ voor 10.000 bezoekers. De 24-jarige Teun is kerngezond maar woont al drie jaar op een gesloten afdeling tussen ouderen met dementie. In Human Forever reist hij met vriend en filmmaker Jonathan de Jong de wereld rond om te kijken hoe mensen leven met dementie.

De Kristallen Film Award wordt uitgereikt wanneer een documentaire 10.000 of meer bezoekers trekt in de bioscoop. ‘Human Forever’ ging op 2 november in première. De prijs werd dit jaar pas zes keer eerder uitgereikt.

In de film reist Teun de wereld rond met filmmaker Jonathan de Jong. Samen onderzoeken ze hoe er in de wereld wordt omgegaan met dementie. De film was te zien in twintig Pathé- bioscopen. Vanaf december is de documentaire ook te zien in andere bioscopen.

'Geen woorden te beschrijven'

Voor Teun is zijn doel geslaagd. “De droom van Jonathan en mij was 3,5 jaar geleden om van dementie een belangrijk onderwerp te maken. Dat we daarin zijn geslaagd, is met geen woorden te beschrijven. Wij zijn heel dankbaar voor elke bezoeker en hopen nog veel meer harten te mogen raken met onze hoopvolle film.”

Teun woont al drie jaar tussen dementerende ouderen op een gesloten afdeling. Sinds hij daar zeven jaar geleden voor het eerst kwam heeft hij een missie: een menswaardiger bestaan voor de bewoners. Tijdens zijn reis over de wereld zag hij dat, anders dan in Nederland, dementerende ouderen in veel landen niet meteen ‘sociaal dood’ worden verklaard. Er zijn volgens hem veel betere initiatieven waar hij zich voor in wil zetten.

Bekijk hieronder een interview met Teun met wat beelden uit de documentaire: