Verkeer rond Eindhoven loopt helemaal vast, vertragingen tot een uur

De drukte op de wegen rond Eindhoven begint af te nemen. Er was grote drukte op de snelwegen rond de stad onder meer doordat er een auto met pech op de A50 stond en op de A2 bij Boxtel een rechterrijstrook dicht was. Op beide trajecten was een vertraging van bijna een uur.

Arnold Tankus Geschreven door

Op de A2 richting Utrecht was er een file wegens een eerder ongeval bij knooppunt Oudenrijn. Ook op de A58 van Breda naar Bergen op Zoom is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook was dicht. Rond zes uur stond er meer dan 400 kilometer file in het hele land.