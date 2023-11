Gewapende daders beroven 16-jarige jongen van scooter

Twee gewapende daders hebben dinsdagavond in Breda een jongen van 16 beroofd van zijn scooter. Het gebeurde bij een winkelcentrum aan de kant van de Duurstedestraat. Daar zat het slachtoffer met een vriend op een bankje. De politie is nog op zoek naar de daders.

"De daders kwamen uit de Twikkelstraat gelopen en begonnen gelijk met dreigen", vertelt de politie. Allebei hadden ze een wapen op zak, waarvan één vuurwapen. Ze droegen een bivakmuts en een van hen was opvallend lang. De jongens zijn ongedeerd gebleven, maar ontzettend geschrokken.

Er is via Burgernet een bericht verspreid en de politie is op zoek naar de daders. Via de gestolen scooter, een rode Gilera Runner, hoopt ze hen op het spoor te komen.