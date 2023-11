Amerikanen filmen de Dommel voor een documentaire

De Nijl, de Mississippi, de Theems, de Seine en de Dommel. Je noemt ze misschien niet allemaal in één adem, maar toch staat deze Brabantse rivier wel in hetzelfde rijtje van de Amerikaanse cameraploeg van Rivers Are Life. Het team dook maandag zelfs op in Nuenen om beelden voor hun serie te maken.

Wie het kleine niet eert, zullen we maar zeggen. Voor regisseur Graham Steele is de Dommel namelijk ontzettend interessant. "Je hebt dat kleine riviertje, dat midden door een intelligent, innovatief en snelgroeiend gebied stroomt. Ik denk niet dat veel mensen weten hoe belangrijk dit gebied is", zegt hij tegen Studio040.

"Al die partijen die samen werk verrichten om de rivier zo goed mogelijk aan toekomstige generaties over te dragen."