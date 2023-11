112-nieuws: flinke botsing in Dorst • uur vertraging door ongeluk op A58

07.15

Een auto is vanochtend vroeg uitgebrand op de Alsbergdreef in Eersel. De bestuurder reed in de dichte mist in een flauwe bocht tegen een boom. Vervolgens vatte de auto vlam. De auto brandde volledig uit. Het slachtoffer is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Het wrak is versleept. De berkenboom waarop de auto botste wordt omgezaagd, omdat de kruin afgebroken is.