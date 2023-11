Ontsnapte gifslang is snelste ter wereld, dit gebeurt er als hij je bijt

Buurtbewoners en reptielliefhebbers in Tilburg zijn in de ban van de slang, want de groene mamba die daar dinsdag ontsnapte is nog niet gevonden. Niet zo fijn voor omwonenden, maar over wat voor dier hebben we het eigenlijk? En wat doet een groene mamba? Volgens bioloog Freek Vonk zal het gevaarlijke dier niet twijfelen om letterlijk van zich af te bijten.

Freek Vonk roept in een filmpje op social media mensen in Tilburg op om extra goed op te letten in hun omgeving. "Het is een zeer giftige slang", zegt hij. Ondanks het gevaar, vindt Vonk de groene mamba's prachtige dieren om te zien. "Zo lang en slank, met groengele schubben en een schitterend zwart randje", begint Vonk te vertellen. "Ze horen tot de snelste slangen ter wereld. Maar het zijn ook hele nerveuze slangen, ze zijn super alert." Groene mamba's bijten niet zo snel, maar aarzelen niet om zichzelf te verdedigen als het spannend wordt. "Ze zijn niet agressief, maar defensief", zegt Vonk. "En ze gaan confrontaties het liefst uit de weg."

"Er is zelfs al eens iemand na een halfuur door overleden."

Het houden van een groene mamba is legaal in Nederland. Het is ook veilig, als je er tenminste goed mee omgaat. Maar dat betekent dus niet dat ze niet kunnen bijten. Sterker nog, het bloednerveuze, felgroene reptiel uit de Tilburgse wijk Loven zal volgens Vonk misschien wel stijf staan van de adrenaline en niet twijfelen om letterlijk van zich af te bijten. Als je wordt gebeten, kun je last krijgen van een hoop verschillende symptomen. Vonk noemt een waslijst op waar de hele provincie waarschijnlijk geen oog van dicht kan doen. "Het gif kan al binnen vijftien minuten werken. Er is zelfs al eens iemand na een halfuur door overleden", weet hij. De symptomen beginnen met zwellingen en pijn. "Dan krijg je last van hoofdpijn, misselijkheid, buikpijn, braken, diarree, duizeligheid of stuiptrekkingen. Je kunt ook problemen aan je hersenen krijgen door het zenuwgif dat de slang afgeeft. Je ademhalingsspieren kunnen verlamd raken, waardoor het dodelijk kan zijn", somt de bioloog op. Het moge duidelijk zijn: je kunt beter niet te dicht in de buurt van de giftige slang komen. Volgens dierenverzorger Martijn van Heijst van De Oliemeulen moet je dan vooral niet zijn in de buurt van waar de slang ontsnapt is. Meestal worden ze in precies diezelfde kamer weer teruggevonden. "Ze zitten graag op de donkere, warme plekken", vertelt Van Heijst. "Denk aan plekken bij radiatoren, spouwmuren of verwarmingsbuizen."

"Het is niet alsof je meteen neervalt als je gebeten wordt."

Als kleine geruststelling voor de heftige symptomenlijst van de groene mamba, heeft Van Heijst ook nog verzachtend nieuws over de verstopslang. "Het is niet alsof je meteen neervalt als je gebeten wordt", legt hij uit. "Zeker niet in Nederland. Hier zijn hulpdiensten altijd vrij dichtbij." Het dier komt normaal gesproken namelijk vooral in het tropisch regenwoud voor, in het westen van Afrika. Dan loop je in het noorden van Tilburg toch net iets minder risico op acuut overlijden. Desalniettemin is het oppassen geblazen. "Als je er een beetje verstand van hebt, is het geen probleem. Maar als leek zou ik er niet op afstappen", zegt de dierenverzorger. Bekijk hieronder de boodschap van Freek Vonk:

