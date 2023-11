Zeer giftige slang ontsnapt in Tilburg, gemeente en politie slaan alarm

In een huis aan de Goudenregenstraat in Tilburg is maandagavond een groene mamba ontsnapt. Dit is een zeer giftige slang. Mensen in de omgeving moeten extra opletten en niet in de buurt van de slang komen. Dat zeggen de gemeente Tilburg en de politie in een oproep. Volgens de eigenaar van de slang is de kans overigens groot dat hij zich ergens in zijn huis heeft verstopt.

Mensen die de slang toch tegenkomen, wordt geadviseerd op afstand te blijven, direct 112 te bellen en de slang niet zelf te vangen. De slang is groen en tussen de 1,80 en 2,00 meter lang. Een groene mamba kan maximaal 2,80 meter lang worden. Het gaat om een tropische slang. De groene mamba staat bekend als een vluchtslang, die niet zelf de confrontatie zoekt. De slang is vooral overdag actief. Experts geven aan dat de tropische slang van donkere en warme ruimten houdt. Vanwege het weer zal het dier niet snel naar buiten gaan. Als dat toch gebeurt, zal het dier erg passief zijn. Toch is de slang erg gevaarlijk, een beet van de groene mamba is extreem giftig. Als iemand gebeten wordt door deze slang, is het belangrijk dat het slachtoffer direct medische hulp krijgt. De politie kreeg maandagavond rond negen uur een melding van een bewoner van een huis aan de Goudenregenstraat. Hij vertelde dat hij een slang miste. De man heeft zijn overige dieren elders ondergebracht. Er is met meerdere experts in het land contact om te bekijken hoe de slang zo snel mogelijk gevonden kan worden. Hierbij wordt onder meer een speurhond ingezet die gespecialiseerd is in het opsporen van reptielen.