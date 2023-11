Walter gaat op groene mamba-jacht met zijn hond, maar zonder succes

Helaas, de groene mamba uit Tilburg is nog spoorloos. Terwijl de buurt toch iets voorzichtiger door de straten wandelt en een keer extra achter de bank zoekt, is er een medewerker van een reptielencentrum met speurhond komen zoeken naar de gifslang van bijna twee meter. "Hij is waarschijnlijk ergens de hoogte in gegaan."

"Dat beest is waarschijnlijk de hoogte in gegaan en daar kan de hond natuurlijk niet bij", gaat hij verder. "Maar ik verwacht wel dat hij nog in het huis zit."

"Hij heeft goed zijn best gedaan, want hij is doodop", vertelt Walter Getreuer van ReptielenZoo Serpo. Hij staat voor de deur van het huis waar de groene mamba uit is ontsnapt, met zijn speurhond naast zich. Zijn viervoeter is getraind om reptielen op te sporen, maar heeft geen felgroene schubben kunnen vinden. Hij rook allerlei slangenluchtjes, maar vond de slang zelf niet.

"Als een dier in nood is, kan hij best wel wat adrenaline aanmaken en kunnen bijten", zegt de reptielenman. Omdat er zo fanatiek naar hem gezocht wordt, betekent dat ook dat de slang zich waarschijnlijk gestoord voelt. "Dus ga niet de held uithangen, als je hem ziet: hou afstand en bel 112. Ook als je hond of kat opeens veel aandacht heeft voor een bepaalde struik."

Het doet Walter denken aan 2014, toen er in Made een cobra ontsnapte. "Toen liet het beest zich ineens buiten zien, maar daar is het nu te koud voor. Zo'n mamba uit Afrika heeft wat meer behoefte aan warmte", zegt hij. Dat betekent alleen niet dat het niet alsnog kan. "Ik zou de hele buurt een beetje in de gaten houden en hem in ieder geval niet vastpakken, zelfs al lijkt hij dood." De kou kan er namelijk voor zorgen dat hij dood lijkt. Maar schijn bedriegt.

Voor de buurtbewoners is het wel spannend. "Eén meter tachtig, hè", zegt een buurtbewoonster. "Charmant, maar die hoef ik niet in huis", lacht ze. Samen met haar kinderen is ze even de woning uit gevlucht, want je weet maar nooit. "We horen het net en zijn niet per se heel erg bang, maar we vermijden de struiken wel even." Haar zoon: "Maar we hebben een kat thuis, hoor. Die kan er wel tegenop."

Een andere buurman hoopt vooral dat het goed gaat met de slang zelf. "Ik heb mijn zoon al gewaarschuwd, want die slang ziet er wel groot en gevaarlijk uit", vertelt hij. "Maar hij is wel kleurrijk en goed te zien, dus hopelijk is hij snel gevonden."

