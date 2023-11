Huizen opsplitsen om woningtekort tegen te gaan: dit zijn de regels

Naast 'bouwen, bouwen, bouwen', wordt het splitsen van een huis gezien als dé oplossing voor het woningtekort. Het klinkt heel simpel: veel ouderen wonen met zijn tweeën of alleen in een groot huis en hebben veel lege kamers. Door het huis op te splitsen kunnen er naast hen zelf ook starters komen wonen. Maar elke gemeente heeft weer andere regels, waardoor het niet zo makkelijk is als het lijkt.

Omroep Brabant vroeg alle Brabantse gemeenten naar de regels voor woningsplitsing in hun gemeente. Hoe makkelijk is het om een woning te splitsen, mag je tijdelijk in een bijgebouw van een huis wonen als starter en is een premantelzorgwoning mogelijk?

Om te voorkomen dat er overlast ontstaat in een buurt, zijn er regels. Bijvoorbeeld om te zorgen dat huizen niet zomaar in zessen kunnen worden gesplitst en er ineens veel meer mensen komen wonen. Waardoor de kans op geluidsoverlast toeneemt of er bijvoorbeeld niet genoeg parkeerplekken meer zijn in een straat. Sommige gemeenten hebben vaste regels en andere gemeenten bekijken per geval wat wel of niet mag.

Maatwerk of specifiek beleid

23 gemeenten zeggen geen specifiek beleid te hebben voor woningsplitsen en spreken van 'maatwerk'. Per geval kan een omgevingsvergunning worden aangevraagd en wordt gekeken of het past binnen het bestemmingsplan.

In 13 gemeenten is er wél specifiek beleid. Zo werkt de gemeente Eersel graag mee aan woningsplitsing, omdat er veel grote huizen in hun gemeente staan, waar maar één of twee mensen wonen. "Met relatief eenvoudige aanpassingen kunnen deze grote woningen gedeeld worden met meerdere gezinnen", legt een woordvoerder uit.

Voorwaarden

Ook in Oirschot is er over regels nagedacht, sinds dit jaar ook voor woningsplitsing binnen de bebouwde kom. Zo mogen woningen daar alleen verticaal worden gesplitst, dus in een bovenwoning en een benedenwoning. En een voorwaarde is dat er op eigen terrein geparkeerd kan worden, zodat het niet drukker wordt met geparkeerde auto's in de straat.

Soms zijn er ook voorwaarden aan verbonden over de grootte van de woningen. Zo is woningsplitsing in Waalwijk binnen het centrum alleen mogelijk als beide woningen een oppervlakte hebben van minimaal 50 vierkante meter per woning. Buiten het centrum moet dit minimaal 60 vierkante meter per woning zijn.

In Helmond en Geertruidenberg is het splitsen van een woning niet mogelijk. Ook in Waalre en Valkenswaard zijn de mogelijkheden nog beperkt, maar wordt wel gewerkt aan nieuw beleid.

Kijk in dit kaartje wat de regels rondom woningsplitsen in jouw gemeente zijn: