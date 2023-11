Noa Lang keert terug bij PSV voor belangrijke weken, Veerman twijfelgeval

Voor PSV staan er acht heel belangrijke dagen op het programma. Drie topwedstrijden tegen FC Twente, Sevilla en Feyenoord. Iedereen lijkt bij de Eindhovenaren op tijd fit. Smaakmaker Noa Lang is weer volledig hersteld en ook langdurig geblesseerden keren terug. Alleen Joey Veerman is een vraagteken voor de wedstrijd tegen FC Twente.

In acht dagen kan PSV al een reuzestap zetten richting een kampioenschap en zelfs al overwintering in de Champions League verzekeren. Maar voor de trainer telt voorlopig alleen Twente-uit.

FC Twente heeft al 27 wedstrijden op rij niet verloren in eigen huis. Zaterdagavond hoopt PSV daar verandering in te brengen als ze op bezoek gaan in Enschede. “Er staat veel op het spel”, blikte Peter Bosz vooruit.

“Het is mooi, interessant en geweldig wat ons te wachten staat. FC Twente is een volgende uitdaging. Feyenoord wist daar ook niet te winnen, daar hebben we naar gekeken.”

Wat de trainer opvalt is dat de tegenstander van zaterdagavond, vaak vroeg in de wedstrijd al scoort. “Daar hebben we onze spelers voor gewaarschuwd.”

Peter Bosz had vrijdagmiddag wel de eerste meevallers te melden. “Noa Lang is honderd procent fit. Hij kan zaterdagavond starten.” Ook Mauro Júnior en Armando Obispo hebben in oefenwedstrijden 90 minuten gespeeld. Zij waren maandenlang uitgeschakeld.