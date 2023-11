Wat is Brabants Leukste Bedrijfsnaam? Zoektocht gestart

Wat is de leukste bedrijfsnaam van Brabant? Is dat misschien Sportskoen (voetbalschoenenwinkel in Breda), tekstbureau Heavy Mettaal uit Helmond of groenteboer Komkommerin uit Bavel? Omroep Brabant radio gaat op zoek en schrijft een verkiezing uit.

Radioprogramma 'Afslag Zuid' organiseert de verkiezing voor de tweede keer. Presentator Ronny Balk: “Dagelijks deel ik in mijn programma een energyshot uit. Dan bel ik naar een willekeurig bedrijf om een liedje voor ze te draaien om de laatste loodjes van de werkdag door te komen.” De namen van die bedrijven vielen hem steeds vaker op. “Er zit veel creativiteit in Brabant.” Bij de vorige verkiezing won Eggsperience, een foodtruck met eiergerechten uit Someren. “Maar er zijn nog zoveel meer leuke namen”, zegt Ronny. "We zijn na de vorige editie overstelpt met inzendingen. Brabanders zijn zo origineel en grappig. Het is zonde om niets met die leuke namen te doen." En dus is vandaag de inschrijving voor 'Brabants Leukste Bedrijfsnaam' editie 2023 geopend. Ken of heb jij een bedrijf met een grappige naam? Geef ‘m nu aan ons door op omroepbrabant.nl/bedrijfsnaam.