Vrouw (71) overleden na aanrijding op zebrapad

Een vrouw van 71 jaar is overleden na een verkeersongeluk in Vught. De vrouw werd dinsdagavond aangereden op een zebrapad op de Kempenlandstraat en was toen nog aanspreekbaar. Ze werd na de aanrijding nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is ze woensdag aan haar verwondingen overleden.

De politie is druk op zoek naar getuigen. Mensen die hebben gezien hoe de 71-jarige vrouw werd aangereden op het zebrapad kunnen zich melden bij de politie.