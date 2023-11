PVV'er Maikel Boon bleef thuis voor uitslagenavond maar komt wel Kamer in

Maikel Boon uit Bergen op Zoom is Statenlid voor de PVV in Brabant en vanaf donderdag Tweede Kamerlid voor deze partij. Hij is dolblij dat de PVV zo enorme winst heeft gehaald van 35 zetels, zoals uit de exitpolls blijkt. Maar Boon viert geen feest met partijleider Wilders samen. “Als ik naar een uitslagenavond ga, dan verliezen we meestal, dus ik ben thuis gebleven.”

“Fantastisch en boven verwachting”, zegt Boon als hem gevraagd wordt naar een reactie op de bijzondere uitslag. “Ik sta op plaats 24 op de lijst en wist niet zeker of ik in de Tweede Kamer zou komen. Nou, daar hoef ik nu niet meer bang voor te zijn.”

"Ik heb al iemand die mij kan vervangen."

Veteraan Boon was bang dat de uitslag tegen zou vallen omdat de dorpen waar ze het altijd goed doen, nu een beetje tegen vielen. Maar dat bleek onnodig. Boon is ook Statenlid in Brabant en weet niet zeker of hij dat blijft, als hij in de Tweede Kamer komt. “We gaan morgen voor het eerst vergaderen in Den Haag. Ik wil het van de fractie laten afhangen of ik in de Provinciale Staten kan blijven. Maar ik heb al iemand die mij kan vervangen.”

"Vanavond vieren we feest."