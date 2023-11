Nummer 2 GL-PvdA Esmah Lahlah: 'Uitslag is bittere pil om te slikken'

Dat de PVV waarschijnlijk de grootste partij in de Tweede Kamer wordt, is "echt wel een bittere pil om te slikken". Dat zegt Esmah Lahlah, nummer twee op de kandidatenlijst van GroenLinks-PvdA.

Eerder op de avond was ze nog optimistisch. Ze hoopte toen op 30 zetels. "Maar die vreugde was van korte duur."

Lahlah is nu namens GroenLinks wethouder in Tilburg. Ze zegt dat ze de uitslag niet had verwacht.

"Wie had dit kunnen bedenken, ook als je gaat kijken naar de peilingen? De laatste dagen was het nek-aan-nek. Ik kan niet anders zeggen dan felicitaties aan Wilders. De eerste zet is bij hem."