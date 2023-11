Winter sluipt Brabant binnen: regen, vorst én misschien wat natte sneeuw

Koukleumen kunnen er het beste maar snel nog even op uit trekken, want vanaf vrijdag wordt het een stuk kouder. En die lijn zet zich na het weekend zelfs nog verder door, vertelt Raymond Klaassen van Weerplaza. "Met 's nachts misschien zelfs wat natte sneeuw."

De dubbele cijfers kunnen we voorlopig wel even vergeten, legt Klaassen uit. "Vandaag tikken we op sommige plaatsen misschien de 13 graden nog aan, maar vrijdag wordt echt een gure dag. Dan wordt het niet warmer dan 6 tot 7 graden. En het voelt zelfs nog kouder, door flinke buien die overtrekken en de koude noordwestenwind."

En dat wordt dit weekend niet veel beter. "Zaterdag zien we ongeveer hetzelfde beeld", legt de meteoroloog uit. "Al doet de wind dan een tandje terug en zien we af en toe de zon nog even. En ook zondag blijft het vrij bewolkt en kan het van tijd tot tijd regenen. In de nachten wordt het dan geleidelijk kouder, al zal krabben nog niet nodig zijn."

Nachtvorst

Hoe anders is dat na het weekend. "Er blijft nog veel onzeker, maar het lijkt in ieder geval een stuk kouder te worden. Maandag zo rond de 5 graden, dinsdag zelfs maar 4. En in de nachten kan het dan zomaar een graad of 2 gaan vriezen."

Met daarbij misschien de nodige winterse neerslag. "Dat kan koude regen zijn, maar in de nacht of vroege ochtend sluit ik niet uit dat we wat natte sneeuw krijgen." Maar wakker worden met witte plaatjes? Helaas. "Echte sneeuw verwacht ik voorlopig nog niet. Maar houd wel rekening met wat gladheid op de weg. Én krabben natuurlijk."