Guus maakt kerstnummer met Acda en De Munnik: 'Bij 30 graden ingezongen'

Op de meeste plekken moet de boom nog worden opgezet, maar Guus Meeuwis is al helemaal in de kerstsfeer. Vanaf vrijdag is zijn kerstsingle 'Hoe dan ook' te horen. Die heeft hij trouwens niet alleen opgenomen, maar samen met zijn vrienden Acda en De Munnik.

Het is zeker niet de eerste keer dat het drietal samenwerkt. Zo deelden ze al meerdere keren het podium tijdens concerten van The Streamers en was het duo afgelopen juni te gast tijdens de Groots met een zachte G-concerten in het Philips Stadion.

Bij dat laatste onderonsje werd de knoop doorgehakt om samen de studio in te duiken. "Thomas en Guus deelden al een aantal jaar de ambitie om samen een kerstliedje te schrijven", is te lezen in een persbericht.

Zweetdruppels

Achter de schermen bij de concertreeks in Eindhoven bleek ook Paul de Munnik wel te porren voor dat project. "Voor we het wisten stonden we met dertig graden en zweetdruppels op ons voorhoofd een kerstliedje in te zingen", vertelt de zanger daarover.

Voor Guus is het zijn tweede kerstsingle, nadat hij het in 2018 al solo probeerde met 'Vrolijk kerstfeest allemaal'. "De uitdaging zit 'm erin dat je maar een paar weken per jaar de tijd krijgt om het onder veel mensen te laten leven."

Vanaf vrijdag is het nummer overal te beluisteren. Hieronder hoor je alvast een voorproefje.