Frans en Mariska Bauer krijgen na 20 jaar weer een reallifesoap op tv

De kogel is door de kerk: De Bauers krijgen weer een reallifesoap op tv. De opnames bij het gezin van zanger Frans, Mariska en hun kinderen gaan binnenkort van start. Dat heeft omroep AVROTROS donderdag bevestigd.

De nieuwe afleveringen moeten vanaf begin volgend jaar te zien zijn. Daarmee keert het programma na ruim twintig jaar terug op de buis. Destijds waren de gebeurtenissen in het gezin een groot succes op RTL4. Niet alleen keken er wekelijks enkele miljoenen Nederlanders, de reallifesoap won in 2004 zelfs de Gouden Televizier-Ring.

De afgelopen tijd gingen er al langer geruchten over een mogelijke terugkeer. Zo liet de zanger afgelopen juni in talkshow Renze op Zondag al weten dat er veel aanbiedingen van verschillende partijen lagen.

Twijfel

Toch gaf hij destijds aan dat de keuze niet alleen aan hem was. "Ik wil mijn gezin geen druk opleggen. Destijds hadden we nog twee kinderen. Inmiddels zijn het er twee meer. Het is nogal wat. Als je 's ochtends uit bed komt, zit de cameraman al te wachten op de bank", zei de zanger toen. Toch is het AVROTROS nu blijkbaar gelukt het hele gezin te overtuigen.