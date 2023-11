Explosie in fietstunnel: vuurbal door 9 liter wasbenzine en 750 gram kruid

Politie en justitie hebben nog steeds geen idee wie verantwoordelijk is voor de twee enorme vuurwerkexplosies in een fietstunneltje in Veldhoven op Oudjaarsdag 2021. Dat bleek maandagmorgen tijdens een zitting van de politierechter in de rechtbank in Eindhoven. Daar stond een van de mannen terecht, die erbij waren.

Waarom de 20-jarige man uit Veldhoven nou een vrije dag moest nemen om voor de politierechter te verschijnen, was de grote vraag maandag. De officier van justitie eiste in de korte zitting vrijspraak en dus was het voor de advocaat van de man ook niet meer zo lastig.

Dumpert

Ja, hij was erbij, erkende de Veldhovenaar. En daar was ook geen ontkennen aan, want hij staat duidelijk herkenbaar op beelden op videowebsite Dumpert. Maar, er is niet te zien dat hij ook echt iets heeft te maken met de enorme vuurwerkbom die daar afging.

“Ik ging samen met een vriend even kijken”, legde hij de rechter uit. “Toen we bij het tunneltje kwamen, zagen we iemand die de bom aan het aansteken was. We zijn snel de tunnel uit gerend en toen volgde er een enorme knal.”

Kruit in wasbenzine

De beelden liegen er ook niet om: Een enorme explosie, een vuurbal en een enorme drukgolf zijn het gevolg. De groep jongens en mannen, die staat te kijken, krijgen letterlijk de wind van voren. Resultaat van 750 gram kruit in 9 liter wasbenzine.

“Niet handig als je daar bij bent”, vond de officier van justitie, die de explosie kwalificeerde als levensgevaarlijk. Maar, verder dan dat het niet slim was om er zo dicht bij te staan, kwam ze ook niet. “Ik kan niet bewijzen dat u iets met die bom van doen had”, zo legde de officier uit. De rechter kon dan ook niet veel anders dan de man vrijspreken.

Dader onbekend

De gemeente Veldhoven vond de twee explosies op oudjaarsdag 2021 zo ver gaan, dat er aangifte werd gedaan. Er was schade aan de tunnel, wegdek en een verkeersbord.

Tijdens de zitting werden wel namen van meerdere ‘kijkers’ genoemd, maar daar zit degene die de bom aanstak niet bij. Ondanks oproepen op social media en een flink dossier is justitie nog lang niet bij de dader.