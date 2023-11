Trappisten verdienen al 10 jaar zakcent bij met hun eigen bier: de Zundert

Uit nood geboren en een succes gebleken. Deze week is het precies tien jaar geleden dat de broeders van Abdij Maria Toevlucht besloten om een brouwerij te beginnen. Inmiddels heeft ‘de Zundert’ naam gemaakt als tweede trappistenbier van Brabant. “We zijn trots omdat we ons doel bereikt hebben”, zegt brouwbroeder Christiaan (66).

Op de grens van de prachtige natuur van de Pannenhoef en de Oude Buisse Heide vind je de sobere abdij van de trappisten in Klein-Zundert. De broeders stichtten er hun abdij in 1900. De naastgelegen boerderij voorzag ze jarenlang in hun levensonderhoud. Doordat het aantal kloosterlingen gestaag afnam, besloten ze bier te gaan brouwen als een nieuwe bron van inkomsten.

Broeder Christiaan: “Eigenlijk zijn we zo’n vijftien jaar geleden gaan nadenken over alternatieve inkomsten voor de boerderij. Dat hebben we even laten rusten, totdat het woord brouwerij viel. Trappisten zijn natuurlijk niet helemaal vreemd met deze traditie, maar voor onze abdij was het nieuw. We zijn ons gaan kijken bij andere trappistenkloosters en we hebben toen besloten om een kleine brouwerij te op te starten.”

Het hooi in de voormalige schuur van de boerderij maakte plaats voor moderne roestvrijstalen brouwketels, opslagvaten en leidingen. Brouwerij De Kievit produceert inmiddels een bescheiden oplage van 500.000 liter per jaar. “Door de natuur is onze brouwerij maar klein. Vandaar dat we het bier hier wel brouwen, maar op een andere plek laten bottelen”, legt broeder Christiaan uit.