Er woedt donderdagmiddag een grote brand in een huis aan de Grippensteinschestraat in Velp. Het vuur zou zijn ontstaan in de schoorsteen. De brand breidde uit naar de rieten kap van het huis.

De brandweer is onder meer met een hoogwerker uitgerukt. Ook een brandweerteam dat is gespecialiseerd in branden in rieten daken is opgeroepen. De brand in het buitengebied van Velp trekt veel bekijks.