Lois werd sterk door strenge aanpak van haar trainers: 'Soms heel heftig'

Of het leven als topsporter altijd mooi is? “Als ik heel eerlijk moet zijn niet”, zegt Lois Libregts (19). De Schaijkse kunstschaatsster kijkt met wisselende gevoelens terug op haar jonge jaren. “Het was af en toe heel heftig. Ik ben ermee opgegroeid dat trainers hard tegen me schreeuwden en dat ik niet mocht zeuren. Hierdoor ben ik mentaal erg sterk geworden.”

Lois komt met wedstrijden op prachtige plekken, maar het leven als topsporter is niet altijd rozengeur en maneschijn. “In mijn jeugd hadden we onderling met de meiden veel lol. Eenmaal op het ijs mochten we niet praten en ging het er heftig aan toe. Dat vonden we logisch, want we kwamen tenslotte om te trainen en beter te worden. Als we bepaalde oefeningen niet goed uitvoerden, dan moesten we bijvoorbeeld opdrukken. Niet dat er regels werden overtreden, maar de coaching was streng.”

"Hoe wij vroeger trainden, kan deze tijd niet meer."

Het is niet zo dat Lois klaagt over deze harde aanpak. “Voor mij was het altijd heel normaal. Het hoorde bij de sport en is niet persoonlijk op je gericht. Ik kan dat loslaten en ben er hard van geworden. Maar ik kan me ook goed voorstellen dat sporters zich aangevallen voelen. Hoe wij vroeger trainden, kan deze tijd niet meer.” Haar carrière is er eentje van ups en downs. Ze heeft meerdere nationale titels op haar naam staan, maar nog niet zo lang geleden twijfelde ze of ze wel doorging met kunstschaatsen. “Ik trainde in België en Tilburg, maar kreeg op mijn 17e van de bond de kans om naar Heerenveen te komen in een nieuw topsportprogramma. Het leek me een goede stap in mijn ontwikkeling en ik kon op twee minuten van Thialf gaan wonen. Ik ging daar veel om met andere topsporters, heel inspirerend.”

"Het zorgde voor verdriet binnen het team."