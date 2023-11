Boswachter Harm waarschuwt voor hoogwater: 'Alle lage delen stromen over'

Hoogwater in de Biesbosch, en het komt nog hoger te staan (foto: Harm Blom). Veel wegen in de Biesbosch zijn vanwege het hoogwater niet begaanbaar (foto: Harm Blom). Volgende 1/2 Hoogwater in de Biesbosch, en het komt nog hoger te staan (foto: Harm Blom).

De Biesbosch wordt deze vrijdag extra goed in de gaten gehouden vanwege het hoogwater. De Noordwaard bij Werkendam gaat volstromen, vertelt Harm Blom van Staatsbosbeheer. De Noordwaard is een speciaal voor dit doel aangelegd overloopgebied van de Merwede.

"De Noordwaard stond vrijdagochtend vroeg al vol water", vertelt Harm. Dit is een gevolg van de vele regen van de afgelopen weken. Daardoor zitten rivieren, meren en beken al een tijdje behoorlijk vol. "Het water staat hier nu 1,60 of 1,70 meter boven NAP en we komen uit op 2,20 meter of 2,30 meter boven NAP. Alle lage delen van de Biesbosch lopen dus over."

"We hebben te maken met twee hoge pieken, dat maakt het bijzonder."

Dit heeft te maken met de hoge stand van de Noordzee aan de ene kant, in combinatie met de hoge stand van het rivierwater dat van de andere kant richting de Biesbosch stroomt. Daardoor kan het water nergens naartoe. In februari 2020 was dit ook het geval. Toen was Harm er ook bij. In 2021 was er zelfs vier keer sprake van zo'n 'samenspel' van de Noordzee en de rivieren. "Maar toen ging het vooral om het Maaswater. Nu staat vooral het Rijnwater hoog. Maar de Biesbosch doet wat het moet doen: gebieden die daarvoor bedoeld zijn lopen nu onder water." De boswachter waarschuwt weggebruikers. Wegen in het gebied kunnen overstromen. "En het verkeer op de dijken kan op takken rijden die vanwege het hoge water daarop achterblijven. Alleen bij Werkendam en de Pontweg staat een waarschuwingsbord. Maar mijd de Biesbosch dus even voor je eigen veiligheid."

"Houd rekening met vluchtende dieren."

Maar ook voor de dieren is het beter als er zo min mogelijk autoverkeer door de Biesbosch gaat. Dieren moeten vanwege de hoge waterstand namelijk hoger gelegen plaatsen opzoeken. "Maar alleen de hoge Bandijk is nog begaanbaar. Houd daar dus rekening met vluchtende dieren. Dan praat je over hazen, konijnen, vossen, reeën en marterachtigen. Het verkeer moet daarvoor opletten. Reeën bijvoorbeeld kunnen anders geen kant op." Vanwege zware windstoten heeft het KNMI voor het westen van Nederland code geel afgegeven. Die windstoten komen vooral voor tijdens buien. Vlak aan zee kan het gaan om windstoten van 110 kilometer per uur, landinwaarts 75 tot 90 kilometer per uur. De windstoten komen uit het noordwesten. De wind neemt later in de avond langzaam in kracht af.

"Rondom hoogwater, maar dat is alleen maar hartstikke leuk."

Bed & Breakfast Op de Terp aan de Kievitswaard heeft 'absoluut geen last' van het hoogwater, laat Jeanette Groeneveld weten. De gasten die voor komend weekend geboekt hebben, zijn dus gewoon welkom. "Wij zitten namelijk op een terp. Rondom is hier wel hoogwater, maar dat is alleen maar hartstikke leuk." De klimaatverandering kan er volgens kenners voor zorgen dat Brabant straks aan zee ligt. Ilse Schoenmakers legt in de nieuwe aflevering van HOE..? uit wat de gevolgen kunnen zijn.

