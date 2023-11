47-jarige vrouw uit Goirle overleden na botsing met auto

Een 47-jarige vrouw uit Goirle is overleden nadat ze donderdagochtend werd aangereden door een auto. Op de kruising van de Lage Wal en de Hoge Wal in Goirle kwam ze in botsing met een auto. De vrouw is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar daar overleed ze later aan haar verwondingen.

Luuk Glaap Geschreven door