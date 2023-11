361 munten uit de Middeleeuwen gevonden in een akker door hobbyist

Jeroen Mathijssen (44) uit Rosmalen was pas twee jaar ‘zoeker’ toen hij ‘de schat van zijn leven’ ontdekte. Op nog geen kilometer van zijn huis vond de hovenier maar liefst 361 munten uit de Middeleeuwen: Duitse, Franse, Vlaamse, Gelderse munten. “Ik ben helemaal niet zweverig, maar ik voelde heel veel energie voordat ik ze vond.” Donderdag zijn de munten eenmalig te zien in het Erfgoedcentrum in Den Bosch.

Arnold Tankus Geschreven door

Ongeveer twee jaar geleden begon Jeroen met zoeken nadat hij met een vriend mee was gegaan. Kort daarna kocht hij zelf ook een metaaldetector. “Ik wilde als jonge jongen archeoloog worden. Maar als kind heb ik een niet-aangeboren hersenletsel gehad en daardoor kon ik niet goed leren”, vertelt hij. Hij werd geen archeoloog, maar hovenier met een zeer regelmatig leven. “Ik ging iedere avond exact om 22:22 naar bed. Het aparte is dat ik die munten op 22 januari 2022 heb gevonden. Bizar toch?” De vondst van de munten is sowieso ‘een apart verhaal’, zegt Jeroen. “Ik was die dag aan het zoeken, maar ik had niks gevonden. Toen ik op de akker stond, voelde ik heel veel energie. Ook al heb ik normaal echt niks met dat soort zweverig gedoe.” Samen met een vriend ging hij zoeken op de akker waardoor hij werd aangetrokken. “Ik wilde eerste weggaan, maar mijn aandacht werd getrokken een gedeelte van dat veld. Ik liep daar recht naartoe, terwijl je normaal gesproken netjes baan voor baan te werk gaat.”

Jeroen vond meteen vijf munten. “Die vriend zei dat ik de dag erop verder moest gaan zoeken, maar die heeft zeker vijftig munten gestolen. Het is ook geen vriend meer.” De dag erna ging Jeroen weer en vond hij meer dan 90 zilveren munten. De dagen erop vond hij er nog meer. Volgens Jeroen moeten er nog veel meer munten liggen. Hij kan niet zeggen waar de vindplaats is. Dat is geheim. Zelf zoeken gaat niet meer omdat hij al een tijd thuis zit. Hij gaat steeds slechter zien door een oogziekte. “Sowieso is de uitdaging er wel vanaf, sinds ik deze enorme hoeveelheid heb gevonden.” Volgens gemeentearcheoloog Ronald van Genabeek uit Rosmalen is de vondst ‘uniek’ en is er nooit eerder zo’n aantal oude munten gevonden in Rosmalen. Het gaat om munten uit de periode 1374 tot 1378. “Omdat de munten zo kort in omloop zijn geweest, kunnen we dat goed inschatten. Omdat het er zoveel zijn en ook zoveel verschillende, is het aannemelijk dat ze van een handelaar zijn geweest”, legt de archeoloog uit.

