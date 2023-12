Carlo en Pim houden zoveel van Breda dat ze er een volkslied voor schreven

Zóveel van een stad houden, dat alleen een serenade dat onder woorden kan brengen. Dat moet ongeveer het gevoel zijn dat zangers Carlo Verkooijen (57) en Pim van Ginneken (65) hebben bij Breda. Ze schreven een lied over de stad. Een volkslied. Een ode. Een serenade. En het heet, je raadt het al, 'Breda'.

"Nu hadden we er de tijd en de ruimte voor", gaat Carlo verder. Het had zo moeten zijn. Hij heeft samen met zijn broer Tommy de productie op zich genomen en zo geschiedde. De tekst is wat bijgeschaafd, de muziekband opnieuw ingespeeld en klaar is 'Breda'.

"Het liedje ligt eigenlijk al zo'n dertig jaar op de plank", begint Pim fier over hun nummer te vertellen. "Maar we hebben het uit de mottenballen getrokken." De zanger vindt het schrijven van liedjes namelijk heel leuk, maar het zakelijke stuk wat minder. Maar gelukkig, daar weet Carlo wel raad mee.

Als we aankomen bij het huis van Carlo, doet zijn vrouw Nancy de deur open. De koffie staat al te pruttelen en de asbak staat nog ouderwets op tafel. Met een lekker kleurtje op de wangen zitten Carlo en Pim aan de eettafel te wachten tot ze hun nummer voor mogen dragen voor de opnames van de videoclip. Zijn huis is namelijk tegelijk een opnamestudio, met nog een spraytan-cabine in de tuin.

Waarom dit liedje? "Ben je wel eens in Breda geweest?", vraagt Pim triomfantelijk. Als we hem moeten geloven, schreef het nummer zich als vanzelf. "Dat heeft Carlo heel mooi gedaan met de zinsnede over het Spanjaardsgat, het Kasteel en de Grote Markt", tikt hij zijn kompaan aan. "Nou, dan heb je eigenlijk heel kort samengevat hoe leuk dat het hier is."

Bescheiden neemt Carlo de complimenten in zich op. Hij vertelt dat ze er ook een paar BB'ers voor gevraagd hebben, Bekende Bredanaren. Hun foto komt voorbij in de videoclip, namelijk. "We hebben de stoute schoenen aangetrokken en ze gevraagd, dus die komen er kort in voor", zegt Carlo. Denk aan Hélène Hendriks, Klaas Dijkhoff, Corry Konings en burgemeester Depla. "We hebben de burgemeester er zelfs al persoonlijk over bijgepraat. Maar om het liedje te horen, moet hij ook gewoon op de release wachten."

Eén misverstand moet uit de lucht worden geholpen: het is geen carnavalsplaat. "Bij NAC dan? Misschien. Zou leuk zijn", denkt het duo hardop. Maar het is vooral de bedoeling om het dagelijks te luisteren. En dat kan vanaf deze vrijdag. Dus Bredanaren: voetjes van de vloer.