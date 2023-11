Bijzonder record voor Jong PSV: invaller pakt rood na 10 seconden spelen

Een bijzonder record voor middenvelder Tim van den Heuvel van Jong PSV: hij pakte vrijdagavond als invaller al na tien seconden een rode kaart. Een record binnen het betaalde voetbal in Nederland.

Jong PSV staat vrijdagavond in eigen huis tegenover Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie. In de 46e minuut zet de 18-jarige Van den Heuvel een tackle in die direct wordt bestraft met een rode kaart. Het stond op dat moment 0-2 voor AZ. Het werd uiteindelijk 1-2.

Record

In de eerste divisie in 1999 pakte RBC-invaller Michel van Zundert ooit na 15 seconden rood. Daarmee was hij jarenlang de recordhouder in die divisie.

Ajacied Márcio Santos was op Eredivie-niveau de vorige recordhouder van de snelste rode kaart na een wissel. In 1996 pakte hij na negentien seconden rood tijdens Ajax-PSV in de Amsterdam ArenA.

FC Den Bosch

Overigens kreeg een speler van FC Den Bosch vrijdagavond ook rood, maar dan door twee gele kaarten te pakken - en wel in vijf minuten tijd. Verdediger Luke Mbete moest de wedstrijd tegen NAC in de 70e minuut verlaten.