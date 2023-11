Ernstige botsing in Waalre: meerdere gewonden, voertuig in brand gevlogen

Op de Heikantstraat in Waalre zijn vrijdagavond rond kwart over tien meerdere mensen gewond geraakt na een botsing. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van de voertuigen is na de botsing in brand gevlogen, meldt de brandweer.

Er zijn meerdere voertuigen bij het ongeval betrokken, maar wat er precies is gebeurd is rond elf uur nog onduidelijk. Ook de politie zegt op dit moment nog onderzoek te doen en verwacht pas later met duidelijkheid te kunnen komen. De brandweer stelt dat het ongeval ernstig is. "In samenwerking met ambulance en politie zorgen we voor de slachtoffers ter plaatse", aldus een woordvoerder. De weg is na het ongeval afgesloten.