Zwaargewonden bij botsing tijdens inhaalactie, een auto gaat in vlammen op

Op de Heikantstraat in Waalre zijn vrijdagavond rond kwart over tien twee auto's op elkaar gebotst. Twee mensen raakten ernstig gewond. Een auto vatte vlam.

Een automobilist was een auto op de Heikantstraat aan het inhalen, toen ook een andere bestuurder dit wilde doen en het mis ging.

Een auto kwam frontaal tegen een boom terecht. Die brandde volledig uit. De andere auto raakte een lantaarnpaal en eindigde daarna ook tegen een boom.

Voordat de hulpdiensten aankwamen, verleenden voorbijgangers eerste hulp. Een van de gewonden werd door hen opgevangen en op de achterbank van een auto gelegd.

Traumaheli

Vanwege de ernst van de situatie kwam onder meer een traumaheli naar de Heikantstraat.

Een van de twee gewonden is naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht, de ander naar het MMC in Veldhoven.