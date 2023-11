Breda kort minst op bijstand van alle grote gemeenten: 'Minst wenselijk'

Grote gemeenten leggen steeds minder kortingen op de bijstand op, maar in geen enkele grote gemeente is die afname zo groot als in Breda. In 2022 legden Breda 89 procent minder strafkortingen op uitkeringen op dan drie jaar daarvoor.

De tien grootste gemeenten in Nederland legden in 2019 bijna 6000 keer een korting op de bijstand op. Drie jaar later was dat aantal in die gemeenten gehalveerd, zo schrijft de NOS.

Ook Tilburg en Eindhoven doen mee in dat rijtje. In Eindhoven nam het aantal strafkortingen met 60 procent af en in Tilburg werd er 69 procent minder vaak gekort op bijstandsuitkeringen.

‘Maatregelencircus’

In dezelfde periode nam het aantal mensen met een bijstandsuitkering in die gemeenten nauwelijks af. "Dat is goed nieuws", zegt de Groningse hoogleraar socialezekerheidsrecht Gijsbert Vonk tegen de NOS. "Dit soort sancties worden te makkelijk opgelegd. Het moet geen automatisch maatregelencircus worden."

Een gemeente kan om verschillende redenen een bijstandsuitkering korten. Bijvoorbeeld als mensen niet komen opdagen bij afspraken met de gemeente of niet bereikbaar zijn. Na zo'n korting moeten bijstandsontvangers soms maanden rondkomen van een verlaagde uitkering.

Het idee is dat door de maatregelen meer mensen in de bijstand actief blijven zoeken naar een baan. Het gaat hierbij dus niet om fraude, bijvoorbeeld als iemand zwart werkt.

'Samenloop van omstandigheden'

De afname is een samenloop van omstandigheden, zegt de gemeente Breda. De coronamaatregelen speelden een rol. Door de lockdowns konden de inwoners niet meedoen met allerlei trajecten.

"Hierdoor kon er niet of onvoldoende bepaald worden welke stappen ondernomen werden richting de arbeidsmarkt", zegt een woordvoerder. Daarnaast speelde een zachtere lijn van de gemeente een rol, met name vorig jaar.

Door de energiecrisis in 2022 besloot Breda geen maatregelen op te leggen bij gezinnen die door de stijgende energielasten steeds moeilijker rond konden komen. "Het opleggen van maatregelen waarbij een gezin in verdere financiële problemen komt, is de minst wenselijke situatie."