Sneeuwliefhebbers opgelet: 'Het kan een beetje wit worden in de provincie'

Het kan maandag een beetje wit worden in de provincie. Dat vertelde Raymond Klaassen van Weerplaza zaterdagochtend in het radioprogramma 'Weekend' op Omroep Brabant.

"Maandag trekt een lagedrukgebiedje over het land en Brabant krijgt daar ook mee te maken", legde Raymond uit op de radio. "Dit betekent dat er veel regen gaat vallen. Het wordt echt een kletsnatte dag. Maar er zijn signalen dat die neerslag in de loop van de dag overgaat in meer winterse neerslag, natte sneeuw. Dit zal vooral in het oosten van de provincie het geval zijn. Omdat de intensiteit hoog is, gaat de lucht afkoelen. Dan kan het zomaar zijn dat het in de loop van de dag een beetje wit wordt in het oosten van de provincie. Ik denk dat je echt verschil gaat zien tussen het westen en oosten van Brabant maandag."

De koers van dit lagedrukgebied wordt wel heel bepalend voor hoe de neerslagzone zich precies gaat ontwikkelen, benadrukt Raymond. "Maar ik ga er vanuit dat het enige tijd een beetje wit wordt in het oosten van de provincie."