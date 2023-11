Lugubere vondst op parkeerplaats: gevilde reeën en bebloede zakken

Aan de Hertogstraat zijn vrijdagavond tussen Herpen en Overlangel meerdere gevilde reeën gevonden. De karkassen lagen op verschillende delen op en rond een parkeerplaats bij een vissersplek. Er hingen ook plastic zakken vol met bebloede spullen.

Het gaat om diverse reeën maar hoeveel precies is nog onduidelijk. Vissers deden de vondst. Zij waarschuwden de dierenambulance.

Pootjes en koppen

Er werden vacht, pootjes en koppen van de dieren gevonden. De ingewanden en vooral het vlees van de dier ontbraken. Volgens de dierenambulance en de politie is dat een duidelijk teken dat de dieren gestroopt zijn.

“Het is wel vreemd dat ze het dierlijk materiaal in het zicht hebben gedumpt”, schrijft de Dierenambulance in een reactie op Facebook. De politie doet onderzoek naar de zaak.