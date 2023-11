Wim Daniëls over zijn Groot Dictee: ‘Nederlandse taal is moeilijk’

Wim Daniëls, de schrijver van het Groot Dictee der Nederlandse Taal, zegt dat er veel fouten zijn gemaakt. Het dictee werd zaterdag uitgezonden in het programma De Taalstaat op NPO Radio 1 en gewonnen door luisteraars Walter Oussoren en Emiel Heuff.

Een van de winnaars is leraar Nederlands. “Van hem mag je verwachten dat hij het goed doet, maar ook hij had acht fouten”, vertelt Daniëls. Hij zegt dat de fouten komen doordat de Nederlandse spellingsregels moeilijk zijn. “Bijvoorbeeld het aaneenschrijven van woorden is moeilijk”, over wanneer een spatie nodig is tussen verschillende woorden of dat die juist aan elkaar geschreven kunnen worden.

Regels bestuderen

Daniëls zegt dat je de regels moet bestuderen, wil je een dictee goed maken. “Dat doet niet iedereen. Veel mensen doen het instinctief, bijvoorbeeld met kennis die ze ooit op school hebben geleerd. Maar je moet het blijven bijhouden”, zegt hij.

“Eigenlijk hebben we een soort opzoekspelling. Je zou zeggen: als je de spellingsregels hebt geleerd, zou je het moeten kennen. Maar er zijn veel uitzonderingen op die regels. Bijvoorbeeld dat je rekening moet houden met de herkomst van een woord. Het woord ‘cadeau’ komt uit het Frans en moet daarom met een ‘c’ en ‘eau’. Maar het woord ‘kroket’ komt ook uit het Frans en dat schrijven we wel met een ‘k’.”

Daniëls blikt tevreden terug op het dictee. “Het was eigenlijk een huis-tuin-en-keukendictee zonder woorden of zinnen die niet in het dagelijks leven gebruikt worden, maar er zaten genoeg valkuilen in.”

Dit is de volledige tekst van het het Groot Dictee der Nederlandse Taal 2023:

Vooruit met de geit!

1 Het dicteecircus is in Arnhem neergestreken, de stad van de trolleybus en de honderdtien jaar oude zoo, waar cheeta’s zich thuis voelen, wallaby’s in de rondte springen en zee-egels en zeeanemonen het koraalrifaquarium verrijken, maar waar geiten naar verluidt ontbreken; desalniettemin is de leuze van dit dictee: vooruit met de geit!

2 Geen geblèr meer voor de bühne, maar hortsik, ertegenaan, want nu het electoraat zich in de stembureaus in groten getale heeft uitgesproken, het stof van de Tweede Kamerverkiezingen is neergedaald en de verkiezingsleuzen worden weggeschrobd, moet er als de wiedeweerga geregeerd gaan worden.

3 Want heremijntijd / heremetijd, sinds het vierde kabinet-Rutte demissionair werd, was regeren niet bepaald vooruitzien en leek de vooruit-met-de-geitmentaliteit faliekant teloorgegaan.

4 Een langetermijnplanning ontbrak sowieso, het accorderen van een spitsheffing bij de NS daargelaten, iets waarmee de meeste Tweede Kamerleden overigens niet akkoord zijn gegaan, waardoor het afwachten is wat er met die drukketreinentoeslag gebeurt.

5 Het oude gezag is nu evenwel vaarwelgezegd en de beslist gretige aspirant-bestuurders moeten aan de bak en ervoor zorgen dat Jan en alleman ervan op aan kan dat aan eenieder wordt gedacht.

6 Tegelijkertijd moeten wij onszelf er niet met een jantje-van-leiden van afmaken, niet continu ‘ammehoela’ roepen, niet volstaan met gejeremieer of in- en intevreden achteroverleunen als we onze mening onomfloerst getwitterd of ge-x’t hebben.

7 Zo veel / zoveel mogelijk gezamenlijk en betamelijk optrekken moet nu namelijk het credo zijn, vind ik en vindt hopelijk menigeen.

8 Als ons dat lukt, weet ik een te zijner tijd welverdiende traktatie: delicieuze, ovale, hardgebakken gistdeegkoekjes, bestrooid met grove suiker, die bekendstaan onder de naam Arnhemse meisjes.