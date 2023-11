PSV wint ook moeilijke uitwedstrijd tegen FC Twente na vroege rode kaart

PSV heeft zaterdagavond goede zaken gedaan in de strijd om het landskampioenschap. In de lastige uitwedstrijd tegen FC Twente bleef het zonder kleerscheuren onderuit. Doelpunten van Veerman, Bakayoko en een eigen doelpunt hielpen PSV aan een zorgeloze 3-0 zege. Door de zege blijven de Eindhovenaren nog altijd foutloos in de Eredivisie.

Na een kwart wedstrijd werd PSV in het zadel geholpen. Mees Hilgers kwam hard in op Hirving Lozano. Scheidsrechter Allard Lindhout gaf eerst nog een gele kaart maar na het bekijken van de beelden gaf hij toch een rode kaart aan de Twente-verdediger. Niemand heeft het makkelijk in Enschede. Al 24 wedstrijden op rij wist FC Twente niet te verliezen in eigen stadion. Maar door de vroege rode kaart werd het PSV makkelijk gemaakt. Perfecte counter

Een unieke mogelijkheid om de ontzettend lastige uitwedstrijd bij FC Twente te winnen. Toch ging het niet gelijk veel makkelijker. PSV speelde rommelig en kwam tot weinig uitgespeelde aanvallen. Maar vlak voor rust was het raak. Uitgerekend op het moment dat Twente denkt te kunnen profiteren, grijpt André Ramalho uitstekend in. Via Guus Til en Johan Bakayoko komt PSV er met veel man uit. De Belgische vleugelaanvaller legt perfect af op Joey Veerman die de Twente-goalie weet te passeren. Een counter uit het boekje en PSV op voorsprong. Geluk

Vlak na rust gooide PSV al vroeg de wedstrijd op slot. Uit de kluts is het uiteindelijk Robin Pröpper die de bal achter zijn eigen doelman frommelt. Een typerende goal voor de wedstrijd. Want PSV speelde nog geen eens zo goed, maar werd geholpen door FC Twente. De rode kaart is meer dan terecht en eigen doelpunten horen ook bij het voetbal, maar aan geluk mag het de koploper dan ook niet ontbreken. Het geluk van de kampioen? Bakayoko zorgde tien minuten voor tijd nog voor een derde Eindhovense treffer. Hij bleef rustig oog in oog met Unnerstal. Kampioenschap

PSV begint perfect aan de moeilijke week. Het wint zonder kleerscheuren van FC Twente en kan zich op gaan maken voor de volgende twee toppers. Woensdag wacht Sevilla waarna op zondag PSV op bezoek gaat bij Feyenoord. Dankzij de overwinning op Twente behoudt PSV de voorsprong van zeven punten op achtervolger Feyenoord. Mochten de Eindhovenaren volgende week ook winnen in De Kuip, zet het een reuzestap richting een mogelijk kampioenschap.