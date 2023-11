Speedcuber Ivo (16) lost Rubiks-kubus in vijf seconden op

De Rubik’s Cube stamt uit de jaren tachtig, maar ook een jonge generatie speelt fanatiek met de kubus. Ruim veertig jaar later heet het speedcubing. Het doel is nog altijd hetzelfde: zo snel mogelijk de kubus oplossen. Ivo (16) uit Sleeuwijk is zo’n speedcuber en speelt dit weekend op het NK Speedcubing in Ermelo. “De uitslag staat nooit van tevoren vast.”

Arnold Tankus Geschreven door

Ivo begon op zijn twaalfde met speedcubing nadat hij een filmpje op YouTube zag. Thuis lag nog een Rubik’s Cube van zijn ouders en hij ging ermee spelen. Ivo bleek talent te hebben. Sinds zijn dertiende doet hij aan allerlei toernooien mee en met succes: hij staat bij alle onderdelen in de top twintig en bij heel veel in de top tien. Ook heeft Ivo het Nederlandse record ‘4 keer 4 blind’ op zijn naam staan. “Je moet dan eerst kubus onthouden, terwijl de tijd al loopt en dan moet je de blinddoek omdoen tot je klaar bent”, legt Ivo uit. Zijn eerste dag op het NK waar zo’n 250 spelers aan meedoen, zit er op. “Het begon redelijk, maar daarna zwakte het wat af. Uiteindelijk heb ik toch nog op twee onderdelen een derde plek weten te pakken”, zegt Ivo.

Tijdens het toernooi worden er verschillende onderdelen gespeeld, in totaal dertien. Je kunt apart kampioen worden bij alle onderdelen, want er is geen allround kampioen. “Maar als je de 3 bij 3 wint, dan word je wel gezien als de Nederlands kampioen.” De 3 bij 3 is de standaard kubus met drie rijen van drie blokjes die zo snel mogelijk opgelost moet worden, het koningsnummer van speedcubing. Ook Ivo wil graag scoren op dit onderdeel. “Ik ga heel erg mijn best doen om sowieso bij de eerste tien te komen.” De tekst gaat verder onder de afbeelding

Ivo lost ook blind de kubus in recordtijd op.

Er zijn drie Nederlanders die in het verleden een wereldrecord hebben gehad op dit onderdeel. De huidige kampioen, Twan Dullemond, staat op dit moment achtste van de wereld met een geweldige gemiddelde tijd van 5,44 seconden. Het persoonlijk record van Ivo staat op 5,92 seconden en thuis zelfs op 4,35 seconden. Waarom is hij thuis dan zoveel sneller? “Zenuwen spelen tijdens wedstrijden altijd wel een rol, maar het is vooral dat je in een wedstrijd maar een klein aantal pogingen hebt en thuis veel meer. Dan is het ook makkelijker om thuis een keer een heel goede tijd te draaien dan in een wedstrijd.”

