RKC Waalwijk troeft strijdend PEC af in Zwolle

RKC Waalwijk heeft na drie nederlagen eindelijk weer eens gewonnen in de Eredivisie. De ploeg van trainer Henk Fraser won de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle met 2-1. De Waalwijkers klimmen dankzij de behaalde drie punten naar de dertiende plaats. PEC zakte naar de tiende plek.

De thuisclub opende sterk en ze kreeg al snel een kans, maar keeper Etienne Vaessen reageerde alert op het schot van Younes Namli. Toch viel de eerste goal aan de andere kant. Bij een aanval over rechts gaf Denilho Cleonise de bal voor op Filipo Stevanovic, die netjes intikte en RKC op voorsprong zette.

PEC ging vervolgens op zoek naar de gelijkmaker. Nadat een doelpunt van Sam Kersten werd afgekeurd wegens buitenspel, was het na een half uur echt raak. De bal rolde na een hoekschop voor de voeten van Davy van den Berg, die hard uithaalde voor de 1-1. De middenvelder maakte er kort daarna bijna 2-1 van, maar hij schoot net naast.

In de tweede helft sloeg RKC al na vijf minuten toe. Een Waalwijkse aanval leek te worden afgeslagen, maar de bal belandde bij Chris Lokesa, die met een geplaatst schot keeper Jasper Schendelaar verschalkte. PEC slaagde er ondanks verwoede pogingen niet in de nederlaag te voorkomen. Vaessen keerde in de slotminuut op twee inzetten.

De doelman, die sinds de ernstige botsing met Ajacied Brian Brobbey een helm draagt, was blij dat hij zich op ouderwetse wijze kon onderscheiden. "Het voelt heerlijk, zeker omdat ik belangrijk kon zijn", zei Vaessen tegen ESPN. "Fijn dat mensen me weer als een goede keeper kunnen zien. Dat is wel lekker. Met die helm voel ik me veiliger, al zal ik altijd een aanvallende keeper blijven."