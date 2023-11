Wat vonden Anke en Marja langs een wandelpad? Frans heeft wel een idee!

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur op de radio. Luisteraars kunnen vragen insturen via [email protected] . Dit keer besteedt hij onder meer aandacht aan een slapende boomklever, vreemde geleiachtige doorzichtige bolletjes en een motmug.

Wat ligt er langs een wandelpad in Epen?

Anke en Marja stuurden mij een bijzondere foto van een boomklever. Zij vroegen zich af waarom deze boomklever zo’n houding had aangenomen. Volgens mij is dit een soort slaaphouding. Dan rollen ze zich op met de kop naar beneden. Ze liggen dan vaak achter een loshangend stuk schors of achter takken. Soms hakken ze een slaaphol uit in verrotte of halfvergane dode bomen. Ook kan je ze slapend tegenkomen in de zachte, levende schorslaag van coniferen.

Een boomklever (foto: Christiane via Pixabay).

In de winter zoeken boomklevers elkaar op en slapen dan in een groep. Lekker knus dicht tegen elkaar, zodat ze minder energie verliezen.

Een veer van een pauw (foto: Jeanne Keusters).

Grote veer gevonden, van wie?

Jeanne Keusters stuurde mij een foto van een veer. Ze wil graag weten van wie die veer is geweest. Volgens mij is dit een veer van een vleugel van een pauw. Dit antwoord werd enigszins versterkt door de gegevens die Jeanne mij nog nastuurde. De veer was namelijk gevonden in de omgeving van een kinderboerderij.

De vleugels van een pauw (foto: G.C via Pixabay).

Op de foto van de pauw zie je ook de kleur van de bovenstaande veer in de vleugels van de pauw.

Sterrenschot (foto: Brenda Hoppenbrouwers).

Er lag iets heel vreemds in het bos van de Oude Buisse Heide

Brenda Hoppenbrouwers stuurde mij een foto waarop witachtige, geleiachtige stukjes lagen op een oude dode boom in het bos van de Oude Buisse Heide. Volgens mij heeft ze sterrenschot zien liggen. Heel lang geleden dachten mensen dat deze doorzichtige klonten of brokjes afkomstig waren van vallende sterren. Nu weten we wel beter en weten we dit het braaksel is van diverse soorten dieren. Vogels en zoogdieren braken na het eten van kikkers of padden de eileiders van deze dieren uit, omdat dat niet verteerbaar is. Dieren die dit bijvoorbeeld doen zijn reigers, ooievaars, meeuwen, kraaien en buizerds. Daarnaast doen ook veel marterachtigen dit zoals de bunzing. Maar ook de vos. Soms zie je zwarte puntjes in het sterrenschot zitten. Dat zijn dan de eitjes, de embryo's.

Een Alpenkauw (foto: Jos Jochems).

Vogel hoog in de bergen in Duitsland

Jos Jochems zag hoog in de bergen een zwarte vogel. Hij vroeg zich af welke vogel hij gezien had. Aan de vogel op de foto is zo te zien dat het gaat om eentje uit de familie van de kraaiachtigen. Vooral de poten van de vogel verraden de soortnaam,. Die poten zijn mooi rood. Daarbij heeft de vogel een gele snavel, dus hebben we te maken met een alpenkauw.

Een Alpenkraai (foto: Saxifraga/Henk Baptist).

Alpenkauwen zijn echte bergbewoners en ware luchtacrobaten, die duikelend en glijdend langs de hoogste bergtoppen vliegen. Ze lijken trouwens sterk op de alpenkraai, maar het grote verschil tussen die twee is de rode snavel.

Een echte vuurzwam (foto: Peter van Gemert).

Bij het snoeien van een struik kwam deze zwam tevoorschijn

Peer van Gemert was een struik aan het snoeien en toen kwam hij iets tegen met een doorsnede van zes tot zeven centimeter. Hij wil graag weten wat het is en stuurde mij een foto. Op die foto kun je zien dat het gaat om een zwam, maar helaas is de foto niet heel duidelijk. Je ziet maar een deel van de zwam. Toch durf ik er een naam op te plakken. Ik denk dat dit een echte vuurzwam is. Echte vuurzwammen hebben een hoefvormig vruchtlichaam - dat op de foto een beetje te zien is - en de kleur zit tussen grijs en bruin in. Echte vuurzwammen zijn net zo hard als tonderzwammen en werden vroeger ook gebruikt om vuur mee te maken. Deze zwammen groeien vooral op populierenhout, maar ook op wilgenhout. Ze zijn parasitair, maar niet agressief waardoor aangetaste bomen nog lang in leven kunnen blijven. Alpenkauwen – David Element

Alpenkauwen zijn grote zangvogels uit de familie van de kraaien. Ze zijn een van de kleinste leden uit deze grote familie van zangvogels. Een snelle blik op de sobere habitat van de alpenkauwen onthult hoe winterhard deze vogels zijn! Deze film is gemaakt op Gornergratt - met uitzicht op de Matterhorn - op een hoogte van meer dan 10.000 voet.

Een kleine watersalamander (foto: Yvonne Mutsaers).

Twee larven van de kleine watersalamander in een poel

Will van Berkel schepte in een poel in een natuurtuin twee larven (helaas geen foto) van de kleine watersalamander. Hij vraagt zich af waar deze diertjes overwinteren. De larven van de kleine watersalamander zijn met hun metamorfose klaar in augustus of september. Nadat ze volwassen zijn geworden, kruipen de jonge watersalamanders uit het water en gaan ze op zoek naar een goed plekje om te overwinteren. Dit doen ze meestal in de nacht. Ze zoeken als het ochtend wordt een vochtig schuilplekje op, zoals bijvoorbeeld een natte graspol. Overigens zien deze dieren er tijdens hun landfase ook iets anders uit. Ze hebben dan een enigszins doffe droge huid - zie het filmpje van Martijn Hoekstra. Hopelijk gaan de larven die Will nog vond snel transformeren naar het volwassen stadium.

Een motmug (foto: Hannie Houben).

Geen hartjesvlieg maar een motmug

Hannie Houben vond een soort vliegje in huis. Zij gebruikt de naam hartjesvlieg, maar ze wil weten wat het echt is. Haar hartjesvlieg is geen vlieg, maar een soort mug met de naam motmug. Motmuggen zijn heel kleine tweevleugeligen met behoorlijke antennes en doorzichtige vleugels. Je komt ook weleens een andere naam voor motmug tegen: wc-motmug. Deze soort kom je de laatste jaren heel vaak tegen in toiletten en badkamers. In Engeland noemen ze deze insecten bathroom flys. Voorheen kwamen ze niet in ons land voor, maar de laatste jaren krijgen we steeds meer meldingen hiervan in Nederland. Als je eenmaal motmuggen in je huis hebt, zie je er snel meer. Want de ontwikkeling van ei tot imago - zo heet een volwassen insect - duurt bij dit diertje slechts zeventien dagen! En de imago’s zijn na het uitsluipen al na negen uur geslachtsrijp. Daarnaast kunnen mannetjes en vrouwtjes van de wc-motmug veel keren paren en met meer dan één partner nakomelingen krijgen! Kortom: kijk uit voor de wc-motmug.

Zwarte wegslakken op zaad (foto: 'Cobra Boxer').

Zwarte naaktslakken elke avond naar bordje vogelzaad

'Cobra Boxer', zo staat het in de email, vraagt zich af waarom zwarte naaktslakken elke avond naar een bordje met vogelzaad glijden. Het antwoord is heel simpel: ze eten echt van alles. Vooral natuurlijk diverse kruiden, maar ook tuinplanten zoals hosta’s en fuchsia’s vanwege de sappige bladeren. Daarnaast verorberen ze graag jong blad, jonge scheuten, kiemplanten en zachte vruchten van allerlei plantensoorten. Als ze een schaaltje honden- en kattenbrokken zien staan, eten ze die ook op en dus ook heel graag vogelzaden. Ze zijn ongetwijfeld helemaal blij als die zo mooi op een bordje uitgeserveerd worden, want dan hoeven ze die niet een voor een te gaan zoeken.

De gele ringboleet (foto: Joep Leijendekkers).

Rubriek mooie foto’s

In de rubriek mooie foto's dit keer een foto die Joep Leijendekkers maakte van een bijzondere paddenstoel: de gele ringboleet. Die spotte hij in Drunen.

Henk Voermans zag donderdag de eerste lentebodes: sneeuwklokjes in Breda (foto: Henk Voermans).

Henk Voermans zag donderdag al de eerste lentebodes: sneeuwklokjes in Breda. Hij legde die meteen vast.