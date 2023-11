Ineke is moeder, runt een bedrijf en is de beste bodybuildster ter wereld

In 2018 stond ze voor het laatst op het podium en pakte ze brons. Nu vijf jaar later kroonde Ineke Willems (38) zich in Las Vegas tot winnaar tijdens de Olympische Spelen van het bodybuilden. In de tussenliggende jaren is er veel gebeurd in het leven van de Osse. Zo werd ze in 2021 moeder van zoon Vince. “Ik heb laten zien dat ook na een zwangerschap alles mogelijk is.”

Een paar dagen voordat ze het podium van Natural Olympia mocht betreden, begon de wedstrijd eigenlijk al voor Ineke. “Las Vegas is geweldig, maar ik heb me beperkt tot wandelen door de stad. Ik wilde mijn lijf zoveel mogelijk rust geven. Voor de wedstrijd pas ik mijn eten en drinken aan en kort voor de start doe ik lichte oefeningen zodat de spieren warm worden en zich vullen met bloed. Een beetje zoals Popeye. Verder worden we bruin gespoten met een spraytan. Dat spul is er moeilijk vanaf te krijgen”, zegt ze lachend.

Bij het bodybuilden gaat het er volgens Ineke niet om wie het breedst is. “Er wordt door een jury naar veel punten gekeken. Naar spierdefinitie bijvoorbeeld, maar ook naar symmetrie. Alles moet in verhouding zijn. Alleen een lichaam in topvorm is niet voldoende, want je moet ook goed kunnen bewegen en er vrouwelijk uitzien. Daar horen mooie haren, nagels en huid bij. Het gaat om het totaalplaatje.”

Bij Natural Olympia is doping ten strengste verboden. “We blijven ver weg van verboden middelen om spieren te laten groeien. Plassen en prikken tijdens een dopingcontrole hoort erbij. Wij doen alles op een natuurlijke manier. Daarbij ben je continu bezig met wat het beste voor het lijf is.”

Bodybuilden is niet voor iedereen weggelegd. “Ik ben in 2011 in contact gekomen met de sport en zag het als een uitdaging om te kijken wat er mogelijk is met mijn lichaam. Het is niet alleen een kwestie van veel uren naar de sportschool. Je voeding, rust, diversiteit aan trainingen: alles is van belang. Genetisch moet het ook meezitten, anders ga je het niet redden."

Rust is belangrijk voor een topsporter, maar juist dat ontbrak er de laatste jaren aan. In 2021 werd Ineke namelijk moeder. “In 2018 besloot ik in overleg met mijn trainers om zo’n anderhalf jaar niet aan wedstrijden mee te doen om mijn spieren weer op orde te krijgen. Daarna kwam echter corona om de hoek en wilde ik voor mijn kinderwens gaan. Ik ben een ongelofelijk trotse mama, maar mijn slaapsysteem was het eerste jaar verre van perfect.”