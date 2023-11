Tilburgse Sep (13) zevende bij Junior Eurovisie Songfestival

De Tilburgse Sep Jansen (13) is zondag bij het Junior Eurovisie Songfestival in Nice zevende geworden. Samen met Jasmijn Torrico (14) zong hij 'Holding On To You', een upbeat dansnummer. Het festival werd gewonnen door Frankrijk, zoals het jonge duo had voorspeld.

Ze waren zondagmiddag als laatste aan de beurt van de zestien deelnemende landen. Vooraf zagen daar ook het voordeel van. "Als we als laatste aan de beurt zijn, herinneren mensen ons liedje misschien wel het beste tijdens het stemmen", dacht Sep. De laatste keer dat Nederland het Junior Eurovisie Songfestival won, was in 2009 en dat blijft dus voorlopig zo. Toen won Ralf Mackenbach uit Best met zijn liedje 'Click Clack'. Sep en Jasmijn waren vooraf al eerlijk over hun kans om dit jaar te winnen: "1 op 16. We hebben gewoon goed geoefend. Maar we zien wel wat er gebeurt", aldus Jasmijn.

"Het heeft gewoon een heel leuke vibe."

"We zijn echt megablij met onze zevende plek en vonden het zó, zó, zó leuk!", vertelde Sep na afloop tegen het Jeugdjournaal. "We zijn zeker niet teleurgesteld maar gewoon superblij." Hij vertelde dat ze heel erg genoten hebben van het avontuur. "Ondanks dat we niet hebben gewonnen, wil ik iedereen heel erg bedanken voor het stemmen op ons. Wij gaan nog heel lang nagenieten van alles". Beiden gaven eerder al aan dat gastland Frankrijk het wel eens goed zou kunnen doen. "Ik vind hun liedje superleuk. Het heeft gewoon een heel leuke vibe", aldus Sep. Dat bleek, want de 13-jarige Franse Zoé Clauzure won uiteindelijk het liedjesevenement met haar lied CSur. Voor hun grote optreden hadden ze tips gekregen van Luna, die vorig jaar voor Nederland afreisde naar Armenië voor deelname aan het Junior Eurovisie Songfestival. "Zij gaf ons als tip dat we gewoon veel plezier moesten maken, het is zo voorbij." Plezier maken hebben ze in ieder geval gedaan. a de uitslag gaf het duo aan dat ze vanavond ook nog even gingen feesten.