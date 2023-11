Dronken automobilist zonder rijbewijs rijdt veel te hard en slaat agent

Een 43-jarige automobilist uit Woudrichem is zaterdagnacht aangehouden omdat hij autoreed terwijl zijn rijbewijs ongeldig is verklaard. De man viel surveillerende agenten op omdat hij met zijn Mercedes veel te hard reed op de N322 tussen Almkerk en Nieuwendijk.

Hij reed met een snelheid van zo'n 160 kilometer per uur, waar 80 het maximum is. Door het kenteken op te vragen werd duidelijk dat het rijbewijs van de eigenaar van de auto, in dit geval ook de bestuurder, ongeldig is verklaard.

Kan amper op benen staan

Toen hij zijn auto parkeerde op een parkeerplaats in Woudrichem, zagen agenten dat de man amper op zijn benen kon staan. Hij moest de dakrails van zijn auto vasthouden om te kunnen blijven staan.

De man wilde niet meewerken aan een ademtest en sloeg een van de agenten tegen het hoofd. De man is vastgezet.