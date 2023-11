Gewonde bij steekpartij, traumaheli ingezet

Een 30-jarige Roemeen is zaterdagnacht gewond geraakt bij een steekpartij in Steenbergen. Agenten kregen een melding dat er een vechtpartij was in een horecazaak aan de Pompstraat in Steenbergen. Toen ze daar aan het werk waren, hoorden ze rond kwart voor vier 's nachts van de gewonde Roemeen in de Lindenburghlaan.

De agenten hebben de Roemeen eerste hulp verleend. Vervolgens is de man in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de situatie kwam ook een traumaheli naar Steenbergen. Onderzoek in volle gang

Het onderzoek naar wat de Roemeen precies is overkomen, is volgens de politie in volle gang. Agenten hebben diverse mensen gesproken. Er vindt een buurtonderzoek plaats en wordt beken of er camerabeelden zijn die kunnen helpen bij het onderzoek. De politie sluit niet uit dat er een verband is tussen de vechtpartij aan de Pompstraat en de gewonde man in de Lindenburghlaan.