Loïs (18) mag op het laatste moment naar WK handbal: 'Kon het niet geloven'

Goed nieuws voor de 18-jarige Loïs van Vliet uit Made: ze kreeg vrijdag te horen dat ze mee mag naar het WK handbal in Denemarken, Noorwegen en Zweden. Het nieuws kwam een beetje last-minute, maar de handbalster reist dinsdag al af naar Denemarken, waar donderdag de eerste wedstrijd van de Nederlandse handbalsters op de planning staat tegen Argentinië. Loïs zag het niet aankomen. "Het was echt een verrassing", vertelt ze in het Omroep Brabant-radioprogramma De Zuidtribune.

Loïs zit al langer bij de selectie om mee te trainen met het Nederlandse team, maar vrijdag voordat haar training begon, kreeg ze opeens te horen dat ze mee mag naar het WK. "De trainer zei: 'Ik heb goed nieuws voor je, je mag mee naar het WK'. Ik werd er een beetje stil van, ik kon het niet geloven." In 2019 werd het team voor het laatst wereldkampioen en de handbalsters willen dan ook met een medaille terug te komen. "We zijn heel goed voorbereid als team en we gaan er gewoon vol voor. Het is wel weer eens tijd voor een medaille vinden we en die kans zit er ook echt in."

"Het is kicken om met zoveel publiek te mogen spelen."

Tijdens de oefenwedstrijd tegen Hongarije afgelopen zaterdag kwam ze ook in actie. "Ik mocht nog een paar minuten maken van de bondscoach, dat was natuurlijk heel leuk. Superspannend, maar dat gevoel moet je gewoon uitzetten en dan vol gaan." De handbalster hoopt dat ze op het WK ook weer in actie mag komen. "Het is kicken om met zo veel publiek te mogen spelen. Ik hoop dat ik op het WK ook speeltijd krijg, maar dat ligt natuurlijk aan de bondscoach, dus we gaan het zien."

"Dan heb ik dat ook maar weer gehad."