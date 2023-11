Marco is Nederlands kampioen dankzij een onderwaterpissebed

Een zeeanemoon, een kreeft en een onderwaterpissebed hebben Marco Reijnen (51) een gouden medaille opgeleverd. De Tilburger heeft met zijn foto’s van de onderwaterwereld het Nederlands kampioenschap Onderwaterfotografie gewonnen.

Marco doet al vele jaren mee aan het Nederlands kampioenschap onderwaterfotografie en dit jaar viel hij in de prijzen. “Het is de eerste keer dat ik in de top drie van het algemeen klassement eindig. Dat had ik echt niet verwacht.”

Al vanaf zijn zeventiende duikt Marco en sinds 2008 fotografeert hij ook onder water. “Ik was nooit van plan om foto’s te maken tot we op reis gingen naar de Malediven. Ik nam een compact camera mee omdat dat vrij makkelijk is om mee te fotograferen.”

Bij het Nederlands kampioenschap zijn vier categorieën: groothoek, thema, macro en groothoek met model. Marco haalde goud in de categorie groothoek door een oranje zeeanemoon te fotograferen. “Deze foto is gemaakt bij een mosselkwekerij in de Bergse Diepsluis in Tholen. Het idee was om er ook mosselen op te krijgen, maar die waren er helaas niet. Gelukkig is het alsnog een mooie foto geworden.”

In de categorie thema heeft Marco een kreeft in het Grevelingenmeer vastgelegd. “Dit is een dubbelopname waarbij twee foto’s over elkaar heen zijn gezet. De foto van de kreeft heeft eigenlijk een zwarte achtergrond, maar ik heb daar een foto van de steiger overheen geplakt.”