Na 6500 kilometer fietsen en twee ton aan donaties is Mhemed nu in Mekka

Na bijna drie maanden fietsen heeft Mhemed Razzouki (38) uit Roosendaal zondag zijn doel bereikt: Mekka in Saoedi-Arabië. Daarvoor fietste hij vanaf zijn woonplaats maar liefst 6500 kilometer door elf landen. Met zijn fietstocht is het hem gelukt twee ton binnen te halen voor een islamitische begraafplaats in Roosendaal. "Ik had er gisteren en vandaag eigenlijk moeite mee dat het echt afgelopen is."

Toen hij het kon combineren met een sponsoractie voor het goede doel, besloot hij zijn grote wens in vervulling te laten gaan. Hij vertrok 1 september. "Ja, dat voelt alweer als lang geleden. Ik ben vertrokken na het vrijdaggebed bij de moskee in Roosendaal. De burgemeester en een wethouder waren erbij, hartstikke mooi."

Begin september vertrok Mhemed, hij werd in Marokko geboren en een jaar later verhuisde hij naar Roosendaal. De vader van twee zoontjes van tien en zes liep al tien jaar rond met het idee om de pelgrimstocht naar Mekka op de fiets te maken.

In Mekka aangekomen voelt hij zich 'goed en gezond', maar 'wel een beetje moe' nu zijn tocht erop zit. "Vooral zaterdag, maar ook vandaag had ik er best wel moeite mee dat het afgelopen is. Ik had eigenlijk geen zin om Mekka binnen te rijden. Ik heb drie maanden uit vijf tassen geleefd en nu is dat ineens afgelopen. Aan de andere kant ben ik blij dat het gelukt is en er zoveel geld is binnen gehaald."

Het goede doel waar hij voor fietste is een begraafplaats met 12.000 plekken in Roosendaal voor de moslimgemeenschap. Het is een langgekoesterde wens en de lokale politiek staat positief tegenover het plan. Want Mhemed mag dan wel Marokkaanse achtergrond hebben, hij wil graag in Nederland begraven worden.

De aanleg van de begraafplaats kost zo’n 2,5 miljoen euro waarvan er 1,3 miljoen tijdens de afgelopen ramadan is ingezameld.

Kort nadat hij aan zijn fietsreis was begonnen, werd Marokko getroffen door een zware aardbeving. Hij besloot daarom samen zijn thuisfront om de ruim 40.000 euro die hij tot dan toe had ingezameld te doneren aan noodhulp voor de slachtoffers.