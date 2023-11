Huis en reisbureau in brand als vuur van bestelbusje overslaat

Op de Sportparkstraat in St. Willebrord heeft in de nacht van zondag op maandag een grote brand gewoed. Een bestelbus werd in brand gestoken en het vuur sloeg daarna over op een huis en een naastgelegen reisbureau. Zaterdagochtend stond een andere auto van het slachtoffer in brand. De politie gaat in beide gevallen uit van brandstichting.

Afgelopen zaterdag werden de brandweer en politie rond halfzeven opgeroepen voor een autobrand op de Sportparkstraat. Het bleek te gaan om een aangestoken brand. Twee dagen later is het dus opnieuw raak, nu bij een bestelbus van de man. Omdat de brandende wagen dichtbij huizen stond geparkeerd vlogen dikke rookpluimen en vlammen die gebouwen binnen. Meerdere mensen ademden rook in

Meerdere mensen moesten door de ambulance worden nagekeken vanwege het inademen van deze rook. De Sportparkstraat is afgesloten. De politie doet nog onderzoek.