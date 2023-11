Verkenner Gom van Strien (PVV) stopt alweer door onrust over verleden

Gom van Strien (PVV) uit Geertruidenberg legt zijn taken als verkenner per direct neer. Dat heeft hij maandagochtend in een verklaring laten weten.

"Dit weekend verschenen artikelen in de media over werkzaamheden in mijn verleden, waarin mijn integriteit in twijfel wordt getrokken. Zowel de hierover ontstane onrust als het voorbereiden van een reactie hierop verhouden zich in mijn ogen niet met mijn huidige werk als verkenner", schrijft hij.

Eerste gesprekken gaan niet door

Maandagochtend zou Van Strien beginnen met de eerste gesprekken als verkenner. Die gesprekken gaan niet door.

Zondag liet Van Strien nog weten wel door te gaan als verkenner, hoewel hij in verband werd gebracht met fraude. Daarover berichtte NRC zondag. Van Strien ontkende diezelfde dag de beschuldigingen in een verklaring.

PVV-senator Van Strien werd vrijdag door PVV-partijleider Geert Wilders als verkenner naar voren geschoven. Met uitzondering van DENK-fractievoorzitter Stephan van Baarle stemden alle fractievoorzitters in met zijn aanstelling.

Reacties

Kamervoorzitter Vera Bergkamp vindt het belangrijk 'dat er snel een nieuwe verkenner wordt aangewezen die onmiddellijk aan de slag kan gaan'.

Zodra PVV-partijleider Geert Wilders met een nieuwe voordracht voor een verkenner is gekomen, gaat Bergkamp opnieuw met de lijsttrekkers in gesprek, laat ze in een verklaring weten.

"Het is vervelend om de verkenningsfase zo te starten. Tegelijkertijd is het belangrijk dat de verkenningsfase zorgvuldig en adequaat verloopt", schrijft Bergkamp.

