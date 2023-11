Middelbare scholen in Oss en Heesch ontruimd: bommelding blijkt vals

Vijf middelbare scholen van Het Hooghuis in Oss en en één in het naastgelegen Heesch zijn maandag aan het einde van ochtend ontruimd na een bommelding. De bommelding was vals, zegt de politie na onderzoek.

Agenten hebben gesproken met degene die de valse bommelding heeft gedaan. Volgens DTV Nieuws werd de bommelding gedaan via het e-mailadres van een leerling. De afzender van de mail zou hebben gedreigd zichzelf en de school iets aan te doen. Omdat niet duidelijk was om welk schoolgebouw het ging, zijn uit voorzorg alle vestigingen ontruimd. "Alle locaties blijven vandaag gesloten en de leerlingen zijn lesvrij", meldt Het Hooghuis op zijn website. Politie aanwezig

De politie was op meerdere Het Hooghuis-scholen aanwezig voor onderzoek. "Momenteel doen we zorgvuldig onderzoek naar de aard van de melding. Dergelijke meldingen nemen we altijd uiterst serieus", meldde een woordvoerder toen. Niemand mocht de scholen nog binnen. In Oss is ook nog een middelbare school van het Maasland College, maar die school bleef wel open.

Foto: SQ Vision.