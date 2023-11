Willy van de Kerkhof: 'Tegen dertien man van Twente had PSV ook gewonnen'

Het is 'de week van de waarheid' met drie zware uitwedstrijden en PSV is die uitstekend begonnen. Clubicoon Willy van de Kerkhof zag de club uit bij FC Twente (3-0 winst) zelfs de beste wedstrijd van het seizoen spelen. "Als PSV eenmaal gaat draaien dan is het een genot om naar te kijken", zegt de oud-international in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. PSV werd wel geholpen door een vroege rode kaart voor Twente-speler Mees Hilgers. "Maar als PSV tegen dertien man had moeten spelen dan hadden we ook gewonnen."

Ook de twee volgende topwedstrijden ziet Van de Kerkhof met groot vertrouwen tegemoet, uit tegen Sevilla en uit tegen Feyenoord. "Zoals we nu spelen mag Sevilla ook geen probleem zijn. Zondag ga ik naar De Kuip om de wedstrijd samen met de zoon van Wim Jansen te kijken. Ik ga ervan uit dat ik met een fles champagne weer terug richting Brabant kan", lacht Willy. "Je kunt nu echt genieten als PSV speelt. Dat was vorig jaar wel anders en dat is voor het grootste deel de verdienste van trainer Peter Bosz."

Kaarten aannaaien

Nu ook Noa Lang weer fit is, staat diezelfde Peter Bosz wel voor de moeilijke keuze wie van de vleugelaanvallers op de bank moet beginnen. Voorlopig zou Willy niks aan de opstelling veranderen. "Never change a winning team. Lang heeft het ritme nog niet en Lozano laat zien dat hij er gewoon in hoort te staan. Bakayoko doet het ook geweldig met zaterdag een voor-assist, een assist en een goal. Al had hij natuurlijk heel veel geluk dat hij in blessuretijd geen rood kreeg. Dat was een domme overtreding, maar daar leert hij ook weer van."

Een andere uitblinker die Willy zag, was verdediger Ramalho. "Die speelde met heel veel zelfvertrouwen. Hij haalt nu weer het niveau dat hij aan het begin had. Ik ga ervan uit dat hij de foutjes nu ook niet meer gaat maken." Minder blij wordt van de Kerkhof van ex-PSV'er Michal Sadilek die nu voor Twente speelt. "Die speelde hard en probeerde steeds PSV'ers kaarten aan te naaien. Als hij indruk op zijn oude club wil maken dan moet hij dat met goed spel doen en niet zo."

Triest om te zien

Ook staat Willy nog even stil bij het overlijden van Ruud Geels met wie hij bij Oranje en PSV heeft samengespeeld. "Een fantastische collega en een geweldig talent. Een echte doelpuntenmaker, vooral met het hoofd. Het eerste half jaar bij PSV scoorde hij aan de lopende band en daarna was het ineens over. Het lukte gewoon niet meer, ook op de training niet. Dat was heel triest om te zien", herinnert hij zich. "We hebben hem alle kans gegeven om het weer op te pakken maar het lukte niet. Toen is hij ook heel snel naar NAC vertrokken."

In de podcast ontbreekt broer René nog één keer maar donderdag volgt er na de wedstrijd tegen Sevilla een extra aflevering met René. "Die is dan weer helemaal opgeladen na zijn vakantie met een gezond kleurtje", verwacht Willy. "Kunnen ze ons eindelijk ook eens uit elkaar houden."