Eftelingmuziek Villa Volta in de mix: Showtek beschuldigd van plagiaat

Sjoerd en Wouter Janssen, beter bekend als dj-duo Showtek, kunnen een telefoontje van de Efteling verwachten. In hun nieuwe dancenummer Shine, gebruiken ze een deuntje dat wel heel erg op het themanummer van Villa Volta lijkt. De wereldberoemde dj's uit Eindhoven hebben hier echter geen toestemming voor gevraagd.

Het nummer begint nog met onschuldige beats, maar vanaf 1 minuut en 20 seconden komt er een melodie doorheen, die Eftelingfans wel heel bekend voorkomt.

Op YouTube, waar het nummer vorige week is geplaatst, reageren verschillende fans verbaasd. "Deze jongens hebben Villa Volta gebruikt en dachten dat we het niet zouden merken", schrijft iemand. Anderen spreken van diefstal en plagiaat en zeggen dat de componist van de Efteling genoemd moet worden.

"Wij waren hier niet van op de hoogte en zijn nog even aan het kijken wat we hier precies mee willen. In principe is het niet de bedoeling dat onze muziek wordt gebruikt zonder toestemming", zegt een woordvoerder van de Efteling tegen Omroep Brabant.

"We starten niet meteen een rechtszaak, maar zoeken eerst contact met de artiesten", stelt het pretpark.

Overleden componist

De muziek van Villa Volta is gecomponeerd door de dit jaar overleden componist Ruud Bos (87). Hij schreef onder meer de muziek voor Droomvlucht, Fata Morgana en voor Villa Volta schreef hij verschillende muziekstukken, voor de diverse kamers in de attractie.

In de credits van het nummer van Showtek wordt Bos nergens genoemd en ook de Efteling niet.

Ironisch is dat Showtek zes jaar geleden zelf een artiest beschuldigde van plagiaat omdat die voor zijn single zonder toestemming een sample uit een nummer van het Eindhovense duo had gebruikt. "Er is een verschil tussen inspireren en kopiëren en dit is gewoon kansloos en alles behalve creatief", aldus Sjoerd Janssen destijds tegen het AD.

Of Showtek zichzelf nu ook heeft laten inspireren door Villa Volta is onbekend. Hun manager en hun woordvoerder reageren niet direct op vragen van Omroep Brabant.

Vergelijk zelf: het nieuwe nummer van Showtek...